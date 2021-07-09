Медведчук сообщил, почему продление ему ареста является незаконным

Нардеп от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук объяснил, почему продление ему домашнего ареста является незаконным.

Так, по словам политика , "ходатайство о продлении меры пресечения должно подаваться прокуратурой за 10 дней до его истечения".

В данном случае, это должно было случиться не позже 29 июня. Медведчук считает, что обвинение запоздало со сроками.