Медведчук сообщил, почему продление ему ареста незаконно

Нардеп от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук объяснил, почему продление ему домашнего ареста является незаконным.

Так, по словам политика, "ходатайство о продлении меры пресечения должно подаваться прокуратурой за 10 дней до его истечения".

В данном случае, это должно было случиться не позже 29 июня. Медведчук считает, что обвинение запоздало со сроками.

Нардеп также отметил, что он был готов к любому решению, но "продление следственных действий до 11 ноября считает абсурдным".

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