Медведчук сообщил, почему продление ему ареста незаконно
Нардеп от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук объяснил, почему продление ему домашнего ареста является незаконным.
Так, по словам политика
, "ходатайство о продлении меры пресечения должно подаваться прокуратурой за 10 дней до его истечения".
В данном случае, это должно было случиться не позже 29 июня. Медведчук считает, что обвинение запоздало со сроками.
Нардеп также отметил, что он был готов к любому решению, но
"продление следственных действий до 11 ноября считает абсурдным".