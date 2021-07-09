"Голосеевскому стрелку" избирают меру пресечения: грозит пожизненное заключение

В Голосеевском суде Киева сегодня, 9 июля, изберут меру пресечения Ивану Мартынюку, который забаррикадировался в квартире и ранил троих людей, сообщает Сегодня.

Как сообщает корреспондент, возле суда собралась группа поддержки "голосеевского стрелка" – несколько десятков человек, – которые считают, что его квартира была продана незаконно.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Действия подозреваемого квалифицируют сразу по нескольким статьям – как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Если мужчину признает виновным суд, ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 7 июля патрульные приехали на вызов из-за конфликта в квартире. Спор возник между двумя владельцами помещения. Один из них открыл огонь из охотничьего ружья.