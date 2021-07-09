Автомобильные аккумуляторы могут стать дефицитным товаром

12-вольтовые автомобильные аккумуляторы могут оказаться в дефиците во всем мире. И виноваты в этом, по большому счету, сами автомобилисты, сообщает АвтоПортал.

Об этом следует из публикации американского издания Economic Times. Началось все еще в ковидную эпоху. Отмечается, что с введением карантинных ограничений многие водители забросили свои машины из-за отсутствия необходимости в поездках. Прошел год, многие страны стали возвращаться к привычной жизни, а автолюбители к уже… разряженным машинам. Из-за длительного простоя у многих транспортных средств АКБ вышли из строя (особенно те аккумуляторы, которые старше 2-3 лет).

Как следствие, автомобилисты стали массово скупать 12-вольтовые батарейки, чем спровоцировали всплеск цен как на сами аккумуляторы, так и свинец – материал, который в них содержится. Особенно это характерно для США и Европы.

К слову, сами автомобильные аккумуляторы – свинцово-кислотного типа. При этом около половины добываемого ежегодно свинца идет как раз на производство автомобильных АКБ.

Проблема усугубляется еще и слухами о том, что дефицит – не временное явление, а проблема, которая будет лишь усиливаться. По состоянию на конец июня свинец достиг рекордной стоимости с 2018 года – $2 344 за тонну, и, согласно анализу энергетической компании Wood Mackenzie, спрос продолжит расти и увеличится на 5,9% в сравнении с прошлым годом.

Как не допустить разрядки аккумулятора

В автомобиле аккумулятор используется для запуска двигателя и питания всей 12-вольтовой электроники автомобиля. Обычно АКБ заряжается от генератора машины во время движения, что обеспечивает должный уровень заряда и состояние батареи в течение многих лет работы. Однако в режиме парковке аккумулятор продолжает питать многие системы автомобиля (блок управления двигателем, датчики замков и т.п.) и постепенно разряжается. Поэтому батарея нуждается в постоянной подпитке. Как же можно обезопасить себя в случае простоя автомобиля? Есть несколько вариантов. Первый – купить зарядное устройство (пусковое, интеллектуальное обычное), с помощью которого можно медленно «непрерывно заряжать» АКБ, тем самым поддерживая ее работоспособность. Второй – вытащить аккумулятор и хранить его дома (важно, чтобы он был практически полностью заряжен), это позволит защитить емкость и избежать разрядки с течением времени. Наконец, третий, самый простой способ - просто ездить на машине хотя бы раз в несколько дней, чтобы генератор делал свое дело и заряжал АКБ.