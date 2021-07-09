Бой Фьюри - Уайлдер отменен: названа причина

Третий бой британского чемпиона Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) не состоится 24 июля, как это планировалось изначально. Поединок был сорван вспышкой коронавируса в команде представителя Англии, сообщает Обозреватель.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter﻿ написал известный эксперт бокса Ланс Пугмайр. По его данным речь идет о заражении двух членов команды Фьюри новым штаммом COVID-19 – Дельта.

Пугмайр сообщил об отмене боя Фьюри – Уайлдер 24 июля.

Фьюри и Уайлдер перед третьим боем.

"Подтверждено, что бой Фьюри – Уайлдер перенесен на поздний октябрь" , – написал Пугмайр.

Он также добавил, что вирус буквально охватил всех, кто занимается в тренажерном зале Цыганского короля, как называют Тайсона. Известно о 10 случаях COVID-19 среди спортсменов.

Ожидается, что 8 июля будет объявлена новая дата третьего поединка британца и американца.

Фьюри и Уайлдер встретились в Лас-Вегасе.

Напомним, Фьюри изначально должен был подраться с соотечественником Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако, американский арбитражный суд обязал Тайсона в третий раз выйти в ринг против Уайлдера.

Фьюри выиграл у Уайлдера в первом бою.

Впервые соперники встретились в декабре 2018 году, когда по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья, причем Тайсон дважды побывал в нокдауне. Второй бой состоялся в феврале 2020 года. Британец уверенно разобрался с соперником и заставил угол Уайлдера выбросить белое полотенце в седьмом раунде.