В Николаеве произошла драка со стрельбой

В Николаеве ночью произошла массовая драка и стрельба. Правоохранители задержали шесть местных жителей, сообщает Корреспондент.

"Ночью 8 июля в полицию поступило сообщение о том, что у одного из магазинов на пр. Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы", - говорится в сообщении.

В отделение были доставлены шесть жителей Николаева и области в возрасте от 20 до 34 лет. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два пистолета.

Следователи выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Открыты уголовные производства по ст. 263 Незаконное хранение оружия и ст. 296 Хулиганство УК Украины.