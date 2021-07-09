Власти РФ: потоп обеспечил Крыму воду на 2 года

Вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин отметил, что сильные ливни обеспечили оккупированный Крым водой на следующие два года. Якобы дефицит воды на полуострове будет решен, сообщает Обозреватель.

По словам вице-премьер-министра РФ, ущерб от стихии оценен примерно в 10 млрд рублей (3 млрд 677 млн грн).

"Из хорошего – все водохранилища наполнились водой… Теперь у нас запас на этот год, и еще на переходящий", – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что ливневые очистные сооружения в Крыму не были спроектированы на случай чрезвычайной ситуации, так как для этого нужны очень большие капитальные вложения.

Российский вице-премьер добавил, что заново построить и спроектировать очистные сооружения с учетом ЧС, наверное, не получится.