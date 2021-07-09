В России медсестра делала прививки от COVID-19 водой

В Калужской области России медсестра вколола пациенту дозу обычной воды вместо вакцины от коронавируса, сообщает Деловая столица.

Министру здравоохранения региона поручили провести инспекцию всех пунктов вакцинации.

В сети распространили видео, на котором медсестра из-за того, что не хватило второго компонента вакцины от коронавируса, сделала пациенту укол физраствора. По словам главы региона, инцидент "беспрецедентный". Это произошло 26 июня в Жуковской центральной районной больнице.

Оказалось, что пациент был родственником врача той же больницы. Вероятно, медсестра испугалась сообщить ему, что доз вакцины не хватает.

"Попытка подменить вакцину водой не осталась незамеченной. Однако настоящую прививку пациенту сделали в тот же день. Конфликт исчерпан" , — заявил глава региона.

Сейчас виновная медсестра в отпуске. Продолжается служебная проверка. В Калуге вакцинировали населения российским препаратом "Ковивак".