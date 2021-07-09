Голод сильнее коронавируса: смертность от голода выросла в 6 раз

За последний год количество людей, умирающих от голода, выросло в шесть раз. По смертности эта причина уже превысила COVID-19, говорится в докладе организации Oxfam, сообщает Лента.Ру.

С начала пандемии коронавируса от голода каждую минуту умирают 11 человек, в то время как от COVID-19 — семь человек. В настоящее время от критического отсутствия продовольствия по всему миру страдают 155 миллионов человек, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.

Главной причиной голода в организации называют многочисленные войны и конфликты, а также экономические потрясения, к которым привела пандемия. Свою роль играет и изменение климата, ухудшающее обеспечение питанием. На фоне глобальных проблем мировые цены на продовольствие выросли на 40 процентов, что стало самым высоким ростом более чем за десять лет.

Сильнее всего страдают самые уязвимые слои населения. Это женщины, дети, мигранты и неформальные работники. Эпицентрами роста голода стали Индия, Южная Африка и Бразилия, а также страны, наиболее пострадавшие от коронавируса.

В докладе указано, что резкий рост смертности, связанной с голодом, происходит на фоне увеличения глобальных военных расходов. Последние выросли на 51 миллиард долларов, что в шесть с половиной раз больше, чем требуется для прекращения голода. Одновременно состояния десяти самых богатых в мире людей за год увеличились на 413 миллиардов долларов — в 11 раз больше, чем предполагаемые расходы ООН на организации гуманитарной помощи по всему миру.