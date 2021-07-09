В Нью-Йорке проливные дожди затопили метро

Тропический шторм "Эльза", вызвавший разрушения на Кубе и пронесшийся по американским штатам Флорида, Джорджия, Южная Каролина, принес наводнения в Нью-Йорк. В результате сильных дождей там затопило метро, сообщает УНИАН.

Местные жители публикуют кадры затопленного метро в соцсетях.

На них видно, что некоторые станции превратились в подземные озера.

По данным, The New York Post, уровень воды местами доходил людям до пояса.

"Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы", - говорится на странице нью-йоркского метрополитена в Twitter.

Власти города призвали жителей по возможности вообще оставаться дома в пятницу, 9 июля, чтобы переждать непогоду﻿ и удар стихии.