Новолуние 10 июля: что можно и нельзя делать в этот день

10 июля начнется новый лунный месяц, и астрологи рассказали, что можно и что нельзя будет делать в эту субботу, сообщает УНИАН.

Что можно делать в новолуние 10 июля:

В Солнечное затмение (новолуние) очень важно определить и записать свои цели, чтобы заложить свою личную программу социально-материальной направленности и самореализации, как минимум, на ближайшие 6 месяцев (до следующего сезона затмений).

В день новолуния важно привлекать позитивные мысли, которые помогут остаться на плаву даже в сложной ситуации. Благодаря хорошему настроению получится привлечь удачу.

В это Новолуние можно и даже нужно проводить время с семьей, ведь четвертый дом гороскопа связан с семейными ценностями. Общайтесь с детьми, родителями, второй половинкой. Навещайте близких, звоните им, помогайте друг другу.

В этот день полезно искать вторую половинку. Это удачный день для встреч, романтики, знакомств, флирта.

В этот день хорошо загадывать желания, которые связаны с избавлением от чего-то негативного.

Что нельзя делать в новолуние 10 июля:

В этот день не рекомендуется начинать ничего нового. Есть риск не закончить начатое.

10 июля астрологи не рекомендуют отправляться в длительные путешествия и водить машину.

Также не стоит поддаваться желанию конфликтовать и выяснять отношения. Любые эмоции будут гипертрофированы и обстановка рискует чрезмерно накалиться.