В Киевской области создали самый большой герб Украины

В селе Великая Александровка Киевской области появился рекордно большой герб Украины. Его создание инициировали местные землевладельцы. Об этом рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, сообщает Вести.

На поле площадью 60 тысяч квадратных метров высеяли государственных символ длиной 275 метров и шириной 195 метров. Данное творение приурочено к 30-й годовщине Независимости Украины.

"Современные инновационные технологии точного земледелия превратили обычное поле в произведение искусства", – написала Ветрова.

Для высева герба, который находится около аэропорта Борисполь. Всего было высеяно 406 270 семян. Высота герба составляет 245,3 метров, ширина – 138 метров, площадь – 33851,4 м2.

Известно, что арт-объект расположен в 12 километрах от международного аэропорта "Борисполь". Он состоит из трезубца и аббревиатуры с английского языка "Я люблю Украину". Агрономы утверждают, что им смогут полюбоваться путешественники с высоты птичьего полета, находясь на борту самолета.

Также известно, что, подобрали специальные удобрения, чтобы растительность дольше оставалась зеленой.