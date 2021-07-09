СБУ обнаружила очередной тайник с оружием

СБУ обнаружила в Луганской области еще один тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В ходе следственно-оперативных действий задержан злоумышленник, который устроил схрон со средствами поражения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.﻿

Скрытый арсенал хранил житель Счастьенский района. Тайник с оружием он оборудовал на территории своего домовладения.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника, правоохранители изъяли:

почти 1 кг тротила;

3 детонаторы;

18 гранат РГД-5 и Ф-1;

запалы к гранатам;

артиллерийский снаряд;

400 гр. пороха;

2 пистолета систем "ТТ" и "Наган" с патронами;

4 сигнальные мины;

реактивный сигнальный патрон;

почти 1800 патронов различных калибров.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

По оперативным данным, злоумышленник планировал реализовать оружие через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.