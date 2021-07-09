СБУ обнаружила очередной тайник с оружием

СБУ обнаружила в Луганской области еще один тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В ходе следственно-оперативных действий задержан злоумышленник, который устроил схрон со средствами поражения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.﻿

Скрытый арсенал хранил житель Счастьенский района. Тайник с оружием он оборудовал на территории своего домовладения.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника, правоохранители изъяли:

  • почти 1 кг тротила;
  • 3 детонаторы;
  • 18 гранат РГД-5 и Ф-1;
  • запалы к гранатам;
  • артиллерийский снаряд;
  • 400 гр. пороха;
  • 2 пистолета систем "ТТ" и "Наган" с патронами;
  • 4 сигнальные мины;
  • реактивный сигнальный патрон;
  • почти 1800 патронов различных калибров.
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Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

По оперативным данным, злоумышленник планировал реализовать оружие через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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