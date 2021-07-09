В Украине на одном из морских курортов заметили змей

На курорте Азовского моря в Приморске туристов напугали появившиеся в воде змеи, сообщает РБК-Украина.

Их можно увидеть на видео, опубликованном на YouTube.

Сейчас кроме медуз и морских блох появились еще и эти гады. Местные жители говорят, что 5 июля одного из отдыхающих укусила змея, и он обратился к врачу.

Люди отмечают, что змеи появляются довольно неожиданно. Они обычно водятся в водах лимана, но приползают на море ради охоты на мелкую рыбу.

Отметим, что в основном в воде можно увидеть водяных ужей. Они не должны представлять опасность для человека.

Людмила Жукова