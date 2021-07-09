На Прикарпатье дети попали в реанимацию после укусов змей
В Ивано-Франковской области за день после укусов змей госпитализировали трех несовершеннолетних, сообщает Деловая столица.
Все три случая произошли 8 июля.
Так, вечером в Коломыйскую детскую больницу привезли подростка 2005 года рождения, жителя села Казанов, с диагнозом "анафилактический шок вследствие укуса змеи". Сейчас он в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии.
Почти одновременно госпитализировали девочку из Кривого Рога 2009 года рождения, которую в селе Осмолода за правую руку укусила змея. Ребенок также в реанимации, состояние — тяжелое.
Еще позже в больницу доставили мальчика из села Кинчаки 2005 года рождения, которого змея укусила на детской площадке. Он также в реанимации в тяжелом состоянии.