Экспорт зерновых нового урожая превысил 500 тысяч тонн

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) уже экспортировала 518 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что в 2,4 раза меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ, свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия, сообщает БизнесЦензор.

Так, на 9 июля экспортировано 178 тыс. тонн пшеницы, 333 тыс. тонн кукурузы, 2,5 тыс. тонн муки.

Однако, Украина пока еще не экспортировала ячмень.

Согласно предварительным данным Минагрополитики, Украина в 2020/2021 МГ экспортировала 44,63 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 21,3% меньше, чем годом ранее.

В 2019/2020 МГ Украина экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.