В Китае отреагировали на заявление Франции о непризнании китайских COVID-вакцин

Китайские власти считают неприемлемым заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о непризнании разработанных и произведенных в Китае и России вакцин от коронавируса. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.

"Мы решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами, - заявил он на регулярном брифинге, отвечая на вопрос ТАСС. - Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций".

Как уточнил официальный представитель, в условиях пандемии страны мира должны стремиться к солидарности, а не сеять раздор и усиливать противоречия.

"Что касается признания вакцин, этими проблемами должны заниматься ведомства, курирующие вопросы фармацевтики" , - добавил Ван Вэньбинь.

В четверг Бон заявил, что странам ЕС не следует признавать созданные в России и Китае иммунобиологические препараты от коронавируса.