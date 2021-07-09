В РФ задержали боевика "Исламского государства", который готовил теракт

В Подмосковье задержали 21-летнего парня, гражданина соседних государств. Его подозревают в подготовке теракта и вступлению в ИГ (экстремистская террористическая организация "Исламское государство", которая запрещена в России с 2014 года).﻿ Об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, сообщает Страна.ua.

"По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Московского региона, по собственной инициативе вступил в террористическую организацию и возложил на себя функции рядового участника ИГ. В июне 2021 года он разработал план по совершению преступления террористического характера на территории Московского региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ" , - сообщила Врадий.

В отношении 21-летнего гражданина из соседних государств возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Парня задержали, а террористический акт успели предотвратить.