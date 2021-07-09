Укрзализныця запустила первый инклюзивный пригородный электропоезд

Укрзализныця завершила модернизацию пригородного поезда и сделала его инклюзивным. Это первый в Украине такой поезд, приспособленный для путешествий людей с инвалидностью, сообщает Укрзализныця.

«Постепенно делаем Укрзализныцю инклюзивной. Ведь все люди должны иметь равные возможности во время путешествия по железной дороге, в том числе и в пригородном сообщении. Этот поезд станет примером для дальнейших работ по модернизации пригородного подвижного состава», - отметил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

По словам руководителя компании, все работы проводились в постоянных консультациях с Уполномоченным Президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерием Сушкевичем и представителями Всеукраинского общественного объединения «Национальная ассамблея людей с инвалидностью Украины».

Так, новый электропоезд имеет вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, с местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля. Кроме того, в поезде заменен ряд систем и деталей интерьера. Среди основных - установлено крепление для велосипедов.

На модернизацию указанного поезда Укрзализныця направила 70,6 млн грн, в частности, внедрение инклюзивности - почти 2,2 млн грн. Все работы осуществлены на собственных мощностях - на Киевском электровагоноремонтном заводе.