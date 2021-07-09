В Северной Корее не будут принимать вакцину AstraZeneca

Северная Корея отказалась сотрудничать с глобальной программой распространения вакцин COVAX под руководством ООН. Власти страны не готовы принять вакцину против коронавируса AstraZeneca, опасаясь потенциальных побочных эффектов, сообщает Вести.

В КНДР не готовы подписать документ об отказе от ответственности в случаях возникновения побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Также в Северной Корее есть проблемы с электричеством и просто нет достаточного количества складов с необходимыми условиями хранения препаратов, а от помощи власти отказываются.

Эксперты предполагают, что Северная Корея пытается получить вакцины от коронавируса, но пока не преуспела в этом, поскольку действует достаточно "пассивно" . С марта КНДР разрешила вакцинацию своих граждан, находящихся за границей, но внутри страны она пока не проводится, пояснили эксперты.

Эксперты предполагают, что вместо нее власти страны предпочтут российский препарат.

"Судя по всему, Северная Корея позитивно рассматривает российскую вакцину, но требует предоставить ее бесплатно", — считают специалисты.

Также стало известно, что Северная Корея находится в списке стран с низким достатком, которым США собираются поставить 500 млн доз вакцины Pfizer, но конкретных планов поставок пока нет.