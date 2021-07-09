Представлен электрический клон УАЗ Буханки

Молодая немецкая компания Electric Brands готовится запустить в производство недорогой коммерческий электромобиль Xbus. В продажу он поступит через год по цене от 17 380 евро.

Электрокар предложат сразу в девяти разных кузовных версиях, среди которых – двухместный и четырехместный пикапы, минивэн, фургон, кемпер, различные грузовые шасси. Дизайн с круглыми фарами до боли напоминает классический УАЗ Буханка.

Стиль салона Xbus получился весьма лаконичным, но не обошлось без оригинальных решений. Так кнопки трансмиссии вынесли прямо на руль. По центру передней панели установлен большой тачскрин, отведенный для виртуальной приборки и мультимедиа.

На каждое колесо приходится по электромотору: их стандартная мощность – 20 л. с., а пиковая – 75 л. с. Максимальная скорость – 100 км/ч. Грузоподъемность пассажирской версии составляет 450 кг, грузовой – 600 кг.

Поскольку Xbus очень легкий, то даже со скромной батареей на 10 кВт∙ч он способен проехать 200 км без подзарядки. Опционная батарея емкостью 30 кВт∙ч увеличивает запас хода до 300 км.