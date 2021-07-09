Huawei подписала соглашение с Volkswagen

Компания Huawei объявила о подписании лицензионного соглашения с поставщиком автомобилей Volkswagen Group, сообщает Autoconsulting.

Соглашение включает в себя лицензию на основные патенты (SEP) Huawei по стандарту 4G, которая распространяется на транспортные средства Volkswagen, поддерживающие функцию беспроводной связи. Это соглашение знаменует собой наибольшее лицензионное соглашение Huawei в сфере автомобильной промышленности.

«Мы инновационная компания, владеющая ведущим патентным портфелем на беспроводные технологии, что создает большую ценность для автомобильной промышленности. Мы рады, что основные игроки автомобильной отрасли признают это. Уверены, что использование наших передовых технологий, предусмотренное соглашением, принесет пользу потребителям во всем мире», — сказал Сун Люпин (Song Liuping), глава юридического департамента компании Huawei .

Ожидается, что свыше 30 миллионов транспортных средств будут оснащены лицензированными технологиями Huawei в соответствии с заключенными компанией соглашениями.

За последние 20 лет Huawei заключила более 100 патентных лицензионных договоров с ведущими компаниями из Европы, США, Японии, Южной Кореи. Компания Huawei продолжит обеспечивать современной цифровой связью все большее количество автомобилей, чтобы создать полностью подключенный интеллектуальный мир.