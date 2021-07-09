МВД запустило новый онлайн-сервис для водителей
Главный сервисный центр МВД активно создает и внедряет новые и полезные для автолюбителей онлайн-сервисы, сообщает Autoconsulting.
Теперь каждый желающий может посмотреть любимую комбинацию номерных знаков и увидеть, в каком сервисном центре МВД он находится. А главная изюминка, электронный сервис размещен в обновленных информационных боксах - в помещениях сервисных центров МВД.
«Диджитализация всегда остается одним из приоритетных направлений деятельности сервисных центров МВД. Теперь в два клика граждане могут проверять наличие номерных знаков любого региона Украины», - отметил первый заместитель начальника ГСЦ МВД Юрий Смольянинов.
Теперь граждане воспользовавшись онлайн сервисами в инфобоксе, могут проверять не только наличие номерного знака, но и легитимность документов, в частности:
- водительского удостоверения;
- свидетельства о регистрации транспортного средства;
- свидетельства ДОПНВ.
Напоминаем, что в Электронном кабинете водителя можно обменять и восстановить водительское удостоверение, назначить пользователя на авто, отслеживать и платить штрафы за нарушение ПДД, при необходимости - верифицировать водительское удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства, получить выписку из Единого государственного реестра транспортных средств и заказать индивидуальные номерные знаки.
«В ближайшее время, украинцы уже смогут самостоятельно оформлять онлайн договор купли-продажи через Электронный кабинет водителя», - добавил первый заместитель начальника ГСЦ МВД.