МВД запустило новый онлайн-сервис для водителей

Главный сервисный центр МВД активно создает и внедряет новые и полезные для автолюбителей онлайн-сервисы, сообщает Autoconsulting.

Теперь каждый желающий может посмотреть любимую комбинацию номерных знаков и увидеть, в каком сервисном центре МВД он находится. А главная изюминка, электронный сервис размещен в обновленных информационных боксах - в помещениях сервисных центров МВД.

«Диджитализация всегда остается одним из приоритетных направлений деятельности сервисных центров МВД. Теперь в два клика граждане могут проверять наличие номерных знаков любого региона Украины», - отметил первый заместитель начальника ГСЦ МВД Юрий Смольянинов .

Теперь граждане воспользовавшись онлайн сервисами в инфобоксе, могут проверять не только наличие номерного знака, но и легитимность документов, в частности:

- водительского удостоверения;

- свидетельства о регистрации транспортного средства;

- свидетельства ДОПНВ.

Напоминаем, что в Электронном кабинете водителя можно обменять и восстановить водительское удостоверение, назначить пользователя на авто, отслеживать и платить штрафы за нарушение ПДД, при необходимости - верифицировать водительское удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства, получить выписку из Единого государственного реестра транспортных средств и заказать индивидуальные номерные знаки.