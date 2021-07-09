Элитный Lamborghini попался на нарушении таможни Украины

Суд оштрафовал на 170 тыс. грн гражданина Израиля за нарушение таможенных правил. Иностранец ввез в Украину элитный Lamborghini Aventador в режиме временного ввоза, но за пределы страны спорткар так и не вывез, сообщает UBR.

Об этом пишет пресс-центр﻿ Государственной таможенной службы.

Машина заехала через польско-украинскую границу в феврале 2020 года. Однако авто осталось в Украине по истечению одного года, а с заявлением о продлении срока временного ввоза владелец спорткара в таможню не обращался.

"Вместо того, чтобы ввезти дорогое авто законно и с достоинством оплатить при этом все предусмотренные таможенные платежи или же вовремя вывезти его за пределы таможенной территории Украины, с Lamborghini сделали настоящего нелегала", – возмутились в Гостаможслужбе .

Таможенники составили протокол о нарушении и временно конфисковали авто у владельца.

Ранее сообщалось, что штраф в 170 тыс. грн за нарушение сроков ввоза будут получать не все евробляхеры. Юристы указывают на правомерность штрафов только для тех автомобилей, которые завезли после августа 2019 года.

Элитный Lamborghini попался на нарушении правил ввоза в Украину: владельца оштрафовали на 170 тыс. грн

Элитный Lamborghini попался на нарушении правил ввоза в Украину: владельца оштрафовали на 170 тыс. грн

Элитный Lamborghini попался на нарушении правил ввоза в Украину: владельца оштрафовали на 170 тыс. грн

Элитный Lamborghini попался на нарушении правил ввоза в Украину: владельца оштрафовали на 170 тыс. грн