Элитный Lamborghini попался на нарушении таможни Украины
Суд оштрафовал на 170 тыс. грн гражданина Израиля за нарушение таможенных правил. Иностранец ввез в Украину элитный Lamborghini Aventador в режиме временного ввоза, но за пределы страны спорткар так и не вывез, сообщает UBR.
Об этом пишет пресс-центр Государственной таможенной службы.
Машина заехала через польско-украинскую границу в феврале 2020 года. Однако авто осталось в Украине по истечению одного года, а с заявлением о продлении срока временного ввоза владелец спорткара в таможню не обращался.
"Вместо того, чтобы ввезти дорогое авто законно и с достоинством оплатить при этом все предусмотренные таможенные платежи или же вовремя вывезти его за пределы таможенной территории Украины, с Lamborghini сделали настоящего нелегала", – возмутились в Гостаможслужбе.
Таможенники составили протокол о нарушении и временно конфисковали авто у владельца.
Ранее сообщалось, что штраф в 170 тыс. грн за нарушение сроков ввоза будут получать не все евробляхеры. Юристы указывают на правомерность штрафов только для тех автомобилей, которые завезли после августа 2019 года.