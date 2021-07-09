Элитный Lamborghini попался на нарушении таможни Украины

Суд оштрафовал на 170 тыс. грн гражданина Израиля за нарушение таможенных правил. Иностранец ввез в Украину элитный Lamborghini Aventador в режиме временного ввоза, но за пределы страны спорткар так и не вывез, сообщает UBR.

Об этом пишет пресс-центр﻿ Государственной таможенной службы.

Машина заехала через польско-украинскую границу в феврале 2020 года. Однако авто осталось в Украине по истечению одного года, а с заявлением о продлении срока временного ввоза владелец спорткара в таможню не обращался.

"Вместо того, чтобы ввезти дорогое авто законно и с достоинством оплатить при этом все предусмотренные таможенные платежи или же вовремя вывезти его за пределы таможенной территории Украины, с Lamborghini сделали настоящего нелегала", – возмутились в Гостаможслужбе.

Таможенники составили протокол о нарушении и временно конфисковали авто у владельца.

Ранее сообщалось, что штраф в 170 тыс. грн за нарушение сроков ввоза будут получать не все евробляхеры. Юристы указывают на правомерность штрафов только для тех автомобилей, которые завезли после августа 2019 года.

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Элитный Lamborghini попался на нарушении правил ввоза в Украину: владельца оштрафовали на 170 тыс. грн

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Элитный Lamborghini попался на нарушении правил ввоза в Украину: владельца оштрафовали на 170 тыс. грн

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Элитный Lamborghini попался на нарушении правил ввоза в Украину: владельца оштрафовали на 170 тыс. грн

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Элитный Lamborghini попался на нарушении правил ввоза в Украину: владельца оштрафовали на 170 тыс. грн

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Элитный Lamborghini попался на нарушении правил ввоза в Украину: владельца оштрафовали на 170 тыс. грн

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