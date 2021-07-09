В ВР рассказали, как в Украине будет поощряться вакцинация от COVID

Количество украинцев, которые хотят вакцинироваться, выросло по сравнению с 2020 годом. Поощрять к вакцинации может и Европейский Союз, позволив въезд с украинскими сертификатами прививок.﻿ Об этом в "Перекрестном допросе" рассказал депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает 24 Канал.

Он отметил, что нет проблемы с возможностью получить вакцину. Необходимо лишь желание людей.

Радуцкий отметил, что в конце 2020 году в Украине готовых прививаться было около 43%. В 2021 их количество составляет более 50%.

"Это очень хорошие цифры, но хотелось бы 70% или 80%, как в цивилизованных странах. Растет доверие к Министерству здравоохранения", – сообщил политик.

"Евросоюз нам упрекал, что надо мощнее вести рекламную кампанию. Обсудили и сошлись во мнении, что как только ЕС начнет признавать сертификаты вакцинации (эти переговоры на финальной стадии), то желающих будет больше", – сказал Радуцкий.

В Украине мощная антивакс-кампания

Михаил Радуцкий сказал, что медийно и в соцсетях антивакс-кампания мощнее, чем прививочная. Однако в Украине, по его словам, количество желающих получить иммунизацию, растет.

Депутат 7 июля принял участие в заседании в Брюсселе, которое организовала Всемирная организация здравоохранения. Также там были встречи с европейскими депутатамиРадуцкий объяснил, что антивакс-кампания есть не только в Украине. Единственная разница с заграницей в том, что, например, в Бельгии не хотят вакцинироваться молодые люди, ибо слышали, что болезнь поражает пожилых людей. В Украине молодежь более осведомлена.