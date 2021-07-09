Правильно подбираем шторы к обоям

Планируя интерьер помещения, мы ищем наиболее выгодные сочетания материалов и лучшие цветовые решения. Но не менее важно понимать, как подобрать шторы к обоям. Несовместимость стен и оконной композиции будет сразу бросаться в глаза, сообщает Дела домашние.

С учетом общего стиля комнаты выбирается фасон занавесок, функциональность помещения и особенности окна. А вот цвет штор стоит подобрать именно к обоям.

Если не знаете, как правильно их подбирать, смотрите это видео и подберите для себя наиболее удачную комбинацию.