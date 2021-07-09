Цены на газ в Европе вернулись к росту

Цены на газ на спотовом рынке Европы после непродолжительной коррекции, в ходе которой они опускались ниже $400 за тысячу кубометров, вернулись к росту. Этому свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Так, стоимость газа с поставкой в пятницу на самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, поднялась до $417 за тысячу кубометров. При этом предыдущие две торговые сессии контракт "на день вперед" дешевел, опустившись в среду до примерно $399 за тысячу кубометров. Своего максимума контракт достиг 5 июля, поднявшись до $466 за тысячу кубометров.

Эксперты относят короткое снижение цен на газ к коррекции. При этом сам всплеск цен, который начался 30 июня, носил спекулятивный характер. Поводом стал отказ Газпрома 29 июня бронировать дополнительные мощности ГТС Украины в преддверии ремонтов на газопроводах "Ямал-Европа" и "Северный поток" в июле.