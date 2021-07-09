В Израиле построят завод для производства вакцин

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, министр финансов Авигдор Либерман и министр здравоохранения Ницан Горовиц представят на утверждение правительства предложение о создании группы по изучению вопроса строительства завода по производству в Израиле противокоронавирусной вакцины.

Об этом свидетельствует публикация на странице премьер-министра Израиля.

"Мы работаем круглосуточно в различных направлениях, чтобы защитить здоровье граждан Израиля. Возможность самостоятельно производить вакцины в Израиле может иметь огромное значение, особенно с учетом борьбы с будущими эпидемиями. Команды специалистов изучат этот вопрос и в ближайшее время мы примем решение" , - заявил премьер-министр Нафтали Беннет.

Сообщается, что созданная группа проведет консультации со специалистами и сформулирует оптимальные рекомендации по созданию завода.

Кроме того, стало известно, что группу возглавит главный аудитор министерства финансов.

В ней будут числиться:

представители министерства главы правительства;

бюджетного отдела;

Национального экономического совета;

и министерства здравоохранения.

Завод будет производить лекарственные препараты для коммерческого сбыта, он также будет иметь возможность адаптировать свою деятельность к производству вакцин с использованием различных технологий при возникновении чрезвычайных ситуаций.