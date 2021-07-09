В Украине провели презентацию электромобилей Mercedes

Отечественные фаны Mercedes-Benz бренда смогли познакомиться с электрическими кроссоверами EQA и EQC в удобном видеоформате. Уникальность события заключается в том, что Mercedes-Benz – первый из автомобильных брендов в Украине, который провел презентацию на Megogo в live-формате – видеопрезентация теперь доступна всем желающим, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказывает пресс-служба﻿ компании. После премьеры видео опубликовано в официальных аккаунтах Mercedes-Benz в Украине в социальных сетях YouTube, Instagram та Facebook.

Напомним, что продажи компактного электрокросса EQA стартовали в Украине еще в феврале нынешнего года, но физически машины только-только появились у нас в стране. Версия EQA 250 оснащается приводом на передние колеса, а в движение новинку приводит электромотор мощностью 140 кВт (190 л.с.). Питание для него обеспечивает батарея емкостью 66,5 кВтч.

Автомобиль способен преодолевать на полностью заряженной батарее до 426 км (по циклу WLTP). Во втором квартале нынешнего года семейство пополнится полноприводными версиями с дополнительным электродвигателем и мощностью свыше 200 кВт, а также версией с увеличенным запасом хода, способной преодолеть более 500 км.

Mercedes-Benz EQC и EQA прибыли в Украину. Источник: Mercedes-Benz

Мировой дебют более крупного электрокросса EQC состоялся в конце 2019 года, но по целому ряду причин выход его на рынки немного задержался.

EQC - полностью электрический среднеразмерный кроссовер. Высокая динамика модели EQC 400 4MATIC обеспечивается благодаря двум электродвигателям на передней и задней осях суммарной мощностью 408 л.с., а также благодаря интеллектуальной эксплуатационной стратегии для обеспечения значительного запаса хода на электротяге.

Обе модели доступны для знакомства и заказ в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Украине.