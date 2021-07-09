Будет ли в Украине реестр запрещенных сайтов

Заместитель главы комитета Верховной рады по цифровой трансформации Александр Федиенко отрицает, что СНБО принимал решение о необходимости создания реестра заблокированных сайтов, сообщает РБК-Украина.

Депутат отметил, что вчера на базе Совбеза состоялось заседание группы по вопросам зашиты информационного пространства Украины. Встреча была организована по просьбе телекоммуникационных операторов.

Их претензии касались того, что украинские суды выносят решения о блокировке сайтов, но до сих пор нет единой методики, как обеспечить эту блокировку. На заседании присутствовали представители Интернет-Асоциации Украины и правоохранительных органов.

Никакого решения о создании реестра запрещенных сайтов на заседании не было принято, утверждает Федиенко.

"Не было никакого формализованного решения, что СНБО создает реестр запрещенных сайтов" , - отметил депутат.

По его словам, участники обсуждения пришли к выводу, что вопрос о создании реестра и единой методики блокировки сайтов нуждается в дальнейшей проработке.

Олег Черныш