Аллергия на амброзию: признаки и лечение

Аллергия на амброзию считается одной из самых распространенных в мире. По каким симптомам можно определить это состояние, и как его лечить?

Человек в первую очередь сталкивается с аллергическим ринитом. У него закладывает нос и появляется зуд, человек начинает часто чихать, появляется насморк. Аллергическая реакция может проявляться в виде кашля, боли в горле и тяжелом дыхании. Сообщает ГБ учреждения здравоохранения﻿ Ямало-Ненецкого автономного округа.

При аллергии на амброзию глаза становятся красными, начинают чесаться, активно выделяются слезы. Помимо этого человека мучают головные боли и головокружение. На коже появляется сыпь. Аллергия может повлиять и на моральное состояние больного. Он становится нервным и раздражительным, появляется риск впасть в депрессию.

Как лечить аллергию?

Если человеку диагностировали аллергию на амброзию, следует в первую очередь обратить внимание на свой рацион питания в период цветения растения, поскольку некоторые продукты питания могут провоцировать обострение заболевания. Таким образом, иммунитет будет легче справляться с проблемой.

Главное, что нужно поменять в рационе, - вычеркнуть продукты, отличающиеся присутствием белков, которые имеют сходство с пыльцой растения. К ним относятся дыня, банан, семена подсолнечника, молочка, куриные яйца, свинина, некоторые орехи и ромашка. Люди с неярко выраженными симптомами могут ограничиться изменением своего рациона, избеганием возбудителя аллергии и, возможно, приемом антигистаминных средств.

Специалисты призывают аллергиков начинать профилактический курс не менее чем за 14 дней до начала цветения амброзии. Облегчить симптоматику можно и за счет употребления витаминов B5 и Е. Больным, которые крайне тяжело переносят приступы, назначается иммунотерапия. Вакцина позволит организму менее остро реагировать на пыльцу. Альтернативой инъекции могут стать таблетки. Их нужно рассосать под языком, чтобы в организм попали необходимые компоненты препарата.