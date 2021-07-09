Венедиктова сообщила главную задачу по "делу Медведчука"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что самой важной задачей для прокуратуры в деле о госизмене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука является завершение досудебного расследования и передача дела на рассмотрение в суд, сообщает Вести.

"Задача на сегодняшний день прокуратуры и моя, как генерального прокурора, в этом деле – закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом" , – сказала она.

Генпрокурор уточнила, что правоохранители с уважением относятся к решению Печерского райсуда города Киева о применении к Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.