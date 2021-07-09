В ЕС прогнозируют рост производства свинины

Ожидается, что производство свинины в ЕС в 2021 году продолжит расти, поскольку дополнительное производство в некоторых странах компенсирует снижение производства в Германии из-за АЧС, сообщает AgroPortal.

Согласно информации на официальном сайте ЕС, прогнозируется, что рост производства свинины в ЕС немного ускорится в 2021 году с ежегодным ростом на 1,7%. Продолжается устойчивая тенденция к увеличению веса животных (с 2016 года в среднем +1 кг в год).

Дополнительное производство в Бельгии, Дании, Испании, Франции, Италии, Нидерландах и Польше должно в значительной степени компенсировать небольшое снижение производства в Германии из-за АЧС (-3%). Наибольший рост производства прогнозируется в Дании с меньшим экспортом живого мяса в Германию и относительно большим количеством молодняка свиней в 2020 году.

Цены резко выросли в феврале–марте и снова в мае–июне, достигнув в начале июня 170 евро за 100 кг благодаря устойчивому спросу на внутреннем рынке и экспорту, особенно в Азию. Рост цен должен смягчить давление на маржу производителя из-за особенно высоких цен на корма.

Видимое потребление на душу населения может незначительно увеличиться, достигнув 32,5 кг в 2021 году (+ 0,7% к 2020 году).