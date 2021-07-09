На Камчатке нашли черные ящики разбившегося Ан-26

На Камчатке спасатели нашли в районе авиакатастрофы пассажирского самолета Ан-26 оба черных ящика и фрагменты тел всех 28 погибших﻿. Об этом, ссылаясь на росСМИ, сообщает Депо.

Отмечается, что второй (недавно найденный) бортовой самописец — в "критически поврежденном" состоянии, поскольку у него отсутствует блок обработки информации.

Известно, что спасателям с помощью десантных спусков удалось попасть в труднодоступное место на скале, где упал самолет Ан-26.

"Там найдены фрагменты тел всех погибших ... Один из них опознан по татуировке", — рассказали в экстренных службах.

Уточняется, что следствие сейчас рассматривает три основные версии катастрофы:

неблагоприятные погодные условия;

техническая неисправность;

ошибка пилотирования.

Сообщается также, что родственники жертв получат компенсации.