Биткоину спрогнозировали резкий обвал

Среднерыночная стоимость биткоина с 12 по 18 июля может упасть до 27 тысяч долларов. Таким образом, за неделю главная криптовалюта может подешеветь на 6 тысяч долларов, сообщает Обозреватель.

"Нет триггеров, которые уже сейчас можно воспринимать как начало восходящего тренда к новым максимумам, и нет триггеров, для тотальных распродаж. То есть те долгосрочные владельцы биткоина, которые сейчас находятся в просадке могут сохранить идею ожидания ценового роста в будущем" , – сообщил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

По его словам, не стоит закрывать сделки в минус, с потерями.

Согласно прогнозу, крипторынок в перспективе на годы вперед является верным средством обогащения, который будут использовать люди с разным образованием, достатком, разными амбициями.