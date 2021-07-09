Биткоину спрогнозировали резкий обвал
Среднерыночная стоимость биткоина с 12 по 18 июля может упасть до 27 тысяч долларов. Таким образом, за неделю главная криптовалюта может подешеветь на 6 тысяч долларов, сообщает Обозреватель.
"Нет триггеров, которые уже сейчас можно воспринимать как начало восходящего тренда к новым максимумам, и нет триггеров, для тотальных распродаж. То есть те долгосрочные владельцы биткоина, которые сейчас находятся в просадке могут сохранить идею ожидания ценового роста в будущем", – сообщил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.
По его словам, не стоит закрывать сделки в минус, с потерями.
Согласно прогнозу, крипторынок в перспективе на годы вперед является верным средством обогащения, который будут использовать люди с разным образованием, достатком, разными амбициями.
"Триггер, то есть причина для того, чтобы инвесторы начали массово вливать деньги в крипторынок, скорее всего, будет иметь политический характер. Мир сейчас сконцентрирован вокруг рисков из-за нового витка коронавирусной эпидемии, инфляционного давления, неопределенности на рынке энергоресурсов", – резюмировал Ковальчук.