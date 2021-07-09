Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2020
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко назван самым полезным игроком команды на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Представитель "Вест Хэма" стал лучшим по показателю InStat Index, сообщает Обозреватель.
Как пишет zbirna.com, при анализе игры делается акцент не только на количество, но и на качестве действий футболиста на поле. В итоге выводится определенный индекс – показатель эффективности игры. При этом в расчет брались только игроки, которые провели на турнире не менее трех матчей.
Ярмоленко стал первым среди футболистов украинской сборной с показателем 310. На пять пунктов от Андрея отстал защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко. Тройку лучших замкнул полузащитник Руслан Малиновский (302).
Напомним, что Ярмоленко на Евро-2020 был настоящим лидером и капитаном "желто-синих". На его счету забитый мяч в ворота Нидерландов, гол и голевая передача в матче с Северной Македонией, а также точный пас в игре 1/8 финала со Швецией.
"Желто-синие" на первенстве впервые в истории дошли до четвертьфинала, где проиграли Англии (0:4). Команда Андрея Шевченко заработала впечатляющую сумму призовых.