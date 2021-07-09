Власти Фиджи вводят обязательную вакцинацию

Премьер-министр Фрэнк Мбаинимарам заявил, что власти Фиджи решили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для работников. В случае отказа от прививки госслужащих будут увольнять, а частный сектор – штрафовать, сообщает Лига.net.

Госслужащие, не получившие первую дозу вакцины до 15 августа, должны будут уйти в отпуск с понедельника следующей недели. Они не смогут вернуться на работу, пока не сделают первую прививку. Вторую дозу госслужащим нужно получить не позднее 1 ноября 2021 года. Если они не будут соблюдать этих указаний, их уволят с работы.

Премьер также заявил, что все работодатели и работники частного сектора должны получить хотя бы одну дозу вакцины до 1 августа 2021 года. Если они проигнорируют вакцинацию, предприятия могут оштрафовать или даже закрыть.

Глава правительства сообщил, что уже более 335 000 жителей получили хотя бы одну дозу вакцины. Население государства – около 903 000 человек.

По данным портала Worldometers, по состоянию на 9 июля 2021-го на Фиджи подтвердился 8661 случай заражения коронавирусом с начала пандемии, 1456 человек выздоровели. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 48 жителей страны.