Pfizer начал разработку вакцины против штамма "Дельта"

В Pfizer и BioNTech заявили о разработке специальной вакцины против "Дельта" штамма коронавируса. Исследования могут начаться уже в августе, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что первая партия вакцины для испытания уже готова.

"В то время как Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая Delta, в компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19" , - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Pfizer намерена в ближайшее время предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарата.