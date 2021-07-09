В Беларуси продолжают проводить обыски у журналистов

Силовики режима Лукашенко пришли с обысками в редакции некоторых СМИ, а также к некоторым журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Черный четверг независимой прессы продолжается. Кроме обыска у журналистки Onliner Анастасии Занько, силовики также пришли в редакцию газеты "Ганцавiцкi час" и лунинецкого издания "Информ-прогулка", к администратору портала "Виртуальный Брест" Андрею Кухарчику, брестскому журналисту Максиму Хлебцу, журналистке Татьяне Смоткиной из Глубокого.

Обыск проходит у редактора "Первого Региона" Павла Дайлида, ещё один редактор издания Олег Супрунюк не выходит на связь", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Nexta, вчера обыски прошли в офисе и у сотрудников регионального издания "Медиа-Полесье".