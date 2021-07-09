Санта Димопулос умилила редким фото с мужем и дочкой

Украинская певица и звезда "Танцев со звездами" Санта Димопулос вместе с мужем Игорем Кучеренко и маленькой дочкой Софией отправилась на отдых на Лазурное побережье. Счастливая артистка порадовала поклонников редким и невероятно милым семейным кадром, сообщает РБК-Украина.

Снимок с любимым и дочуркой звезда опубликовала в своем Instagram. На фото семейство сидит на диване, при этом малышка, которой в сентябре исполнится 2 года, расположилась между родителями. В руках София держит яркую книгу.

фото: instagram.com/santadimopulos

"Мои любимые фото – не постановочные. Это тот случай, когда наша любимая няня хватает телефон и фотографирует НАС" , - поделилась певица.

Автор: Марина Настевич