Может ли прививка от COVID привести к заболеванию

В Нацслужбе здоровья сообщили, что вакцина против COVID-19 не может привести к заболеванию коронавирусом. Однако существует вероятность того, что человек, который получает первую дозу вакцины может быть уже инфицированным, сообщает Цензор.НЕТ.

"Существует вероятность того, что человек получает первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развились. Или же может инфицироваться и заболеть после проведения вакцинации", - говорится в сообщении.

В Нацслужбе здоровья пояснили, что после прививки организм нарабатывает иммунитет минимум три недели. Анализ данных клинических исследований показывает, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

"Даже через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятность того, что можно заболеть. Но в этом случае заболевание можно перенести легко и без осложнений", - заверили в ведомстве.

В НСЗУ отмечают, что общая слабость или повышение температуры - это обычная реакция на вакцину против COVID-19. Симптомы исчезают через несколько дней.