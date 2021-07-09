Какая порода собак самая умная: вывод ученых

Споры о том, какая порода собак самая умная, продолжаются в течение длительного времени. Ученые из Будапешта решили поставить точку в этой дискуссии, сообщает 24 Канал.

Ученые взяли 40 собак совершенно разных пород и в течение 3 месяцев учили их запоминать названия как минимум двух своих игрушек. После этого они провели контрольный замер. Абсолютным победителем стал бордер-колли – собака смогла удержать в голове названия сразу 37 игрушек.

Кстати, ранее представитель этой же породы установил фантастический рекорд, запомнив аж 1000 существительных. К сожалению, в 2019 году эта собака умерла.