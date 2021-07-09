Встреча Зеленского и Меркель: в Германии озвучили темы переговоров

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в том числе урегулирование на Донбассе и реформы. Переговоры пройдут 12 июля, сообщает РБК-Украина.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, 12 июля Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, где у них на 19:00 (20:00 по Киеву) запланирован совместный ужин.

"Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией" , - отметил Зайберт.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Зеленский проведет принципиальный разговор с Меркель, в ходе которого поднимет вопрос российского газопровода "Северный поток-2".