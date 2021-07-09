Запасы угля на складах ТЭС значительно сократились

Запасы газового угля на складах тепловых электростанций с начала июля, по состоянию на 9 июля, сократились на 8% - до 964 тыс. тонн, сообщает ExPro.

По данным Минэнерго, общие запасы угля всех марок на складах ТЭС и ТЭЦ с начала июля, за 9 дней, уменьшились на 5% - до 1,37 млн тонн. В частности, запасы угля марки «А» и «П» на складах ТЭС за этот период увеличился с 239 до 249 тыс. тонн.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 г., запасы угля всех марок на складах ТЭС и ТЭЦ сократились в 1,79 раза.

Компании тепловой генерации указывали на риски ситуации с накоплением топлива для своих ТЭС, возникшие вследствие резкого падения цен на рынке «на сутки вперед» в начале июля. По информации компаний, в частности «Центрэнерго» и «Донбассэнерго», значительное количество контрагентов прекратили выполнять свои обязанности по двусторонним договорам, что привело к значительным убыткам и является угрозой для прохождения осенне-зимнего периода.