Родителей Меладзе ограбили по схеме "ваш родственник"

фото: instagram.com/infashionyou

Родители Меладзе отдали мошенникам крупную сумму денег, выручая "племянницу", сообщает Страна.ua.

Жертвами мошенников стали родители певца Валерия Меладзе как раз в то самое время, когда их сын собрал тысячи поклонников на Atlas Weekend в Киеве. Пожилые супруги отдали 300 тысяч рублей (около 109,5 тысяч гривен) неизвестным злоумышленникам, которые обманули их по вполне стандартной схеме.

В четверг, 8 июля, отцу исполнителя Шоте Меладзе позвонила неизвестная женщина, которая представилась племянницей и пожаловалась, что якобы устроила ДТП с пострадавшей и теперь ей грозит тюремное заключение. Неизвестная добавила, что находится в отделении полиции и передала трубку человеку, который назвал себя старшим следователем. Мужчина заявил, что для освобождения так называемой родственницы требуется один миллион рублей.

Поскольку у родителей Меладзе такой крупной суммы денег не было, удалось договориться на треть этой суммы. Деньги они передали неизвестному мужчине, который приехал к их дому.

Чета Меладзе позвонил родственникам только после того, как отдал деньги злоумышленникам. Тогда и выяснилось, что настоящая племянница не попадала ни в какие неприятности. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.