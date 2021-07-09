На шоу "Танці с зірками" определился первый участник
Вскоре стартует новый сезон "Танцев со звездами 2021", но дата премьеры пока остается для зрителей тайной. Этим временем стала известна первая участница шоу. Ею стала популярная певица Джамала, которая в 2017 году принесла победу Украине на Евровидении, сообщает РБК-Украина.
На своей страничке в Instagram Джамала поделилась этой радостной новостью.
"У меня для вас невероятная новость! Этот год для меня - новый этап, полный экспериментов и испытаний. В нем столько всего, что я никогда не делала раньше! Я никогда не танцевала профессионально, не занималась с тренером. Хотя те, кто был на моих концертах, подтвердят - я обожаю выражать свои слова, музыку движениями. Я танцую каждую свою эмоцию руками, ногами, как умею, как мне подсказывает тело", - поделилась радостная Джамала.
Певица выразила надежду, что фанаты поддержат ее в новом амплуа.
Автор: Людмила Жукова