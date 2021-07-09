В Черногории украинок оштрафовали за фото ню

Украинки попали в скандальную историю во время отдыха в Черногории. Три девушки в возрасте от 19 до 21 года устроили откровенную фотосессию на фоне средневековых стен города Котор, сообщает Вести.

Судя по снимкам, попавшим в Сеть, часть фото были сделаны на шоссе, ведущем в город. Рядом с девушками стоит пожарное авто. Украинок фотографировали двое мужчин. О них в новостях ничего не сообщается, неизвестно, были ли это местные жители или граждане Украины.

Украинок задержали за административное правонарушение. Им выписали штраф по 450 евро каждой за нарушение "Закона об общественном порядке и мире".

В машине пожарных узнали транспорт Которской пожарной части. Спасатели уверяют, что служба не имеет отношения к скандальной съемке. По словам организаторов Международной автогонки Котор - Троица, которая пройдет 10 и 11 июля, они сдали пожарную машину, чтобы помыть дорогу.

"В промывке дороги участвовали ни пожарные, а организаторы", - объяснили в пожарной части.

Котор - старинный город, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Скандальная фотосессия вызвала негативную реакцию в соцсетях среди местных жителей.