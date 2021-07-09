Инфляция замедлилась до минимума с начала года

Рост потребительских цен в июне по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2% после 1,3% в мае, 0,7% – в апреле, 1,7% – в марте, 1% – в феврале и 1,3% – в январе. В годовом измерении, по сравнению с июнем 2020 года, инфляция осталась на уровне 9,5%, как и по итогам мая, сообщает БизнесЦензор.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), с начала 2021 года цены выросли на 6,4%.

При этом базовая инфляция в июне замедлилась до 0,3% после 0,7% в мае, а с начала года составила 4,3%.

Согласно подсчетам Госстата, на потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%.

В частности, больше всего (на 16%) подешевели яйца. На 2,8-0,4% снизились цены на фрукты, овощи, молоко, сало, свинину. В то же время на 3,4-0,4% подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

В то же время цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, в томи числе на табачные изделия –- на 1,2%, алкогольные напитки – на 0,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения платы за содержание домов и придомовых территорий на 1%, природный газ – на 0,7%.

Цены на транспорт выросли на 1% в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и 2,4% соответственно.