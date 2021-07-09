В Беларуси главреда "Нашей Нивы" избили при задержании

В Беларуси при задержании избили главного редактора ресурса "Наша Нива" Егора Мартыновича. Он получил травму головы, сообщает Новое время.

В четверг, 8 июля, после обысков в редакции и в доме Мартыновича, его повезли на допрос в Следственный комитет, где ему вызвали скорую помощь.

Эту ночь Мартынович провел в изоляторе на Окрестина. Ему, как и другим заключенным в камере не выдали матрас и постель.

Мартынович говорит, что чувствует себя лучше. В пятницу утром его впервые с момента задержания покормили. Задержание произошло в четверг примерно в 10:00 утра.

Главного редактора Нашей Нивы задержали на 72 часа в качестве подозреваемого по ч.1 ст. 342 УК Беларуси (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них).

В этом же статусе в СИЗО находятся главный редактор журнала "Наша история" Андрей Дринько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович.