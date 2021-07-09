Как пользоваться кондиционером в машине чтобы не заболеть

В Украину снова пришла жаркая погода и столбики термометров снова поднялись к 35. По такой погоде езда на автомобиле без кондиционера – не самое приятное занятие, сообщает АвтоПортал.

Хотя порой водители стараются пореже включать кондиционер или климат-контроль из-за страха простудиться. Особенно, если в салоне часто возят маленьких детей. Мы подготовили ряд советов по правильному использованию кондиционера в авто, которые помогут минимизировать риск заболеть.

Во-первых, не спешите сразу включать кондиционер. Для начала салон желательно проветрить – проехаться первые несколько минут с опущенными окнами. Это уже немного охладит салон.

Во-вторых, избегайте большой разницы между температурой на улице и в салоне автомобиля. Именно резкий перепад температур и является самой частой причиной простуды. Рекомендуется выставить температуру в авто на 5-6 градусов ниже, чем за бортом.

Хотя, конечно, если автомобиль оснащен обычным кондиционером (а не климат-контролем), то угадать с правильной температурой сложнее. В этом случае нужно просто не включать кондиционер сразу на максимум.

Первое время не лишним будет выключить рециркуляцию воздуха. После того, как салон охладится, можно повысить температуру или убавить кондиционер. Вентиляционные решетки желательно настроить так, чтобы холодный воздух не бил в лицо или грудь длительное время.

При длительных поездках рекомендуется каждые полчаса проветривать салон. Воздух от кондиционера слишком сухой и негативно влияет на слизистые оболочки. Ближе к завершению поездки можно и вовсе выключить кондиционер и подготовить организм к перепаду температур.

И, конечно же, необходимо регулярно обслуживать климатическую установку и менять фильтр салона. Со временем он накапливает мусор, а также пыльцу, споры и бактерии.